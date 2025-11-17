Сийярто отреагировал на слова Зеленского о поставках нефти РФ

Если за словами Владимира Зеленского о поставках российской нефти последуют действия, то Будапешт будет считать это атакой на суверенитет. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский пообещал любыми способами добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию.

«Это все же атаки на суверенитет Венгрии в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на суверенитет республики», — прокомментировал это Сийярто.

Он назвал это «неприемлемым», отметив, что Будапешт постоянно подвергается со стороны Брюсселя и Киева нападкам, цель которых — втянуть Венгрию в конфликт. Сийярто заверил, что пока у власти находится действующее правительство, республика не станет участвовать в конфликте.