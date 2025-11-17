Макрон уклончиво ответил на вопрос о поддержке Украины после 2027 года

Президент Франции Эммануэль Макрон уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли Париж поддерживать Украину после 2027 года, пишет РБК.

Франция и Украина 17 ноября подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники. Церемония прошла на авиабазе Вилакубле неподалеку от Парижа.

Журналисты в ходе совместной конференции Макрона и Владимира Зеленского напомнили французскому лидеру о том, что в 2027 году его полномочия закончатся — по Конституции страны президент не имеет права баллотироваться на третий срок.

Репортеры попросили раскрыть, будет ли новая администрация страны поддерживать Украину после ухода действующего главы государства.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — ответил Макрон.

Глава Франции уточнил, что «правила игры в плане давления» союзники уже изменили — ввели жесткие санкции против «Роснефти» и «Лукойла», объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Президент Франции подчеркнул, что принятые в последние недели решения в первую очередь направлены на подготовку к прочному миру.

Напомним, что нынешний визит Зеленского к Макрону стал девятым с момента начала украинского конфликта в 2022 году.