Макрон трижды подал странный знак Зеленскому, проведя пальцем под носом

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце подал своего коллеге из Украины Владимиру Зеленскому странный знак.

© Вечерняя Москва

Глава французского государства трижды почесал нос, после чего посмотрел на украинского лидера. Это вызвало волну обсуждений среди пользователей социальных сетей, которые стали шутить над возможными планами Макрона и Зеленского на вечер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу важно не забыть взять на встречу в рамках «коалиции желающих» салфетки и чайные ложки.

Макрон захотел послать мощный сигнал России

Дипломат своей шуткой отослала к инциденту, который произошел в середине мая. Макрона, Мерца и Стармера заподозрили в употреблении наркотиков. У политиков во время поездки в поезде заметили подозрительный пакетик с белым веществом и предмет, похожий на «ложечку для кокаина».

Позже Елисейский дворец отреагировал на распространившиеся слухи и сообщил, что «враги Франции» пытаются выставить носовой платок наркотиками. Кроме того, там уточнили, что подобную информацию распространяют «как внешние, так и внутренние» враги страны.