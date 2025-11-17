Макрон трижды подал странный знак Зеленскому, проведя пальцем под носом
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце подал своего коллеге из Украины Владимиру Зеленскому странный знак.
Глава французского государства трижды почесал нос, после чего посмотрел на украинского лидера. Это вызвало волну обсуждений среди пользователей социальных сетей, которые стали шутить над возможными планами Макрона и Зеленского на вечер.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу важно не забыть взять на встречу в рамках «коалиции желающих» салфетки и чайные ложки.
Макрон захотел послать мощный сигнал России
Дипломат своей шуткой отослала к инциденту, который произошел в середине мая. Макрона, Мерца и Стармера заподозрили в употреблении наркотиков. У политиков во время поездки в поезде заметили подозрительный пакетик с белым веществом и предмет, похожий на «ложечку для кокаина».
Позже Елисейский дворец отреагировал на распространившиеся слухи и сообщил, что «враги Франции» пытаются выставить носовой платок наркотиками. Кроме того, там уточнили, что подобную информацию распространяют «как внешние, так и внутренние» враги страны.