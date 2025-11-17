Власти Польши официально заявили о высокой вероятности того, что за взрывом на железнодорожных путях, ведущих на Украину, стоят иностранные спецслужбы.

Расследование ведется по статье «Диверсия», сообщил министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк.

«Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока. Решения прокуратуры, квалифицирующей произошедшее, это подтверждают», — заявил Семоняк журналистам.

Его слова подтвердил и генпрокурор Польши Вальдемар Журек, уточнив, что следствие рассматривает статьи о диверсии и попытке спровоцировать катастрофу.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение в интервью "МК", что в диверсии заинтересована прежде всего Украина.

«На мой взгляд, повреждение железнодорожных путей в Польше — это провокация с целью обвинить Россию. В этом заинтересована прежде всего Украина», — заявил он.

Напомним, в воскресенье на железной дороге в сторону Украины на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск», было обнаружено повреждение путей. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что произошел взрыв, и потребовал тщательного расследования, к которому уже подключили польскую армию.