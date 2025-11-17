Макрон захотел послать мощный сигнал России

Усиление финансовой поддержки Украины станет мощным сигналом России со стороны Европы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит Le Parisien.

«Это станет мощным сигналом в поддержку Украины и в адрес России, которая не должна думать, что может рассчитывать на усталость Европы», — сказал французский лидер.

По его словам, Франция и другие страны Евросоюза полны решимости в тесном взаимодействии с США усиливать санкционное давление на Россию, чтобы «ослабить ее способность продолжать боевые действия». Политик подчеркнул, что дальнейшие меры будут направлены в том числе на то, чтобы воспрепятствовать деятельности так называемого «теневого флота».

Ранее Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году. По словам французского лидера, за последние месяцы был принят ряд судьбоносных решений, призванных усилить давление на Москву.