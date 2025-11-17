Раскрыто, почему ЕС закрывает глаза на коррупционный скандал в Киеве
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что Украина продолжит получать финансирование от Евросоюза, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению собеседника издания, таким образом лидеры стран стремятся сохранить собственную власть.
В украинский конфликт и связанные с ним махинации политические режимы в странах ЕС оказались вовлечены глубоко, считает политик.
Он отметил, что ничего удивительного в том, что европейцы продолжают финансировать Украину на фоне коррупционного скандала нет.
Они вынуждены это делать и будут продолжать финансировать страну при любом раскладе, поскольку в противном случае им придется отвечать на очень неприятные вопросы своим политическим оппонентам и налогоплательщикам, заключил экс-нардеп.
