Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что Украина продолжит получать финансирование от Евросоюза, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

По мнению собеседника издания, таким образом лидеры стран стремятся сохранить собственную власть.

В украинский конфликт и связанные с ним махинации политические режимы в странах ЕС оказались вовлечены глубоко, считает политик.

Он отметил, что ничего удивительного в том, что европейцы продолжают финансировать Украину на фоне коррупционного скандала нет.

Они вынуждены это делать и будут продолжать финансировать страну при любом раскладе, поскольку в противном случае им придется отвечать на очень неприятные вопросы своим политическим оппонентам и налогоплательщикам, заключил экс-нардеп.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен допустила, что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года.