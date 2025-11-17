СМИ: Умеров уведомил Зеленского об отказе возвращаться на Украину из Турции

Бывший министр обороны Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров отказался возвращаться в Украину. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Clash Report.

© Вечерняя Москва

По информации СМИ, он лично проинформировал президента Владимира Зеленского о своем решении. Сейчас Умеров находится в Турции, говорится в материале.

Все это происходит на фоне грандиозного коррупционного скандала, который сложился в украинских верхах. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».

Скандал не обошел стороной и главу офиса Зеленского — Андрея Ермака. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что он может фигурировать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом «Али-Баба», поскольку Али-Баба — это А. Б., инициалы Андрея Борисовича Ермака. В рамках антикоррупционного форума глава САП Александр Клименко цитировал некоторые материалы дела и заявил, что на записях слышно, как некий «Али-Баба» совещается с силовиками на тему того, как остановить сотрудников антикоррупционных органов.