В Европе заявили о риске бюджетного тупика на Украине

Финансовая устойчивость Украины снижается и в 2026 году Киев рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступления. Об этом в своем письме лидерам стран ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, финансовая устойчивость Украины снижается с ростом расходов на войну.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик», — добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК уверена, что при таком развитии событий способность Киева защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур будет подорвана.