Пока вы не уснули: предупреждение Кремля Трампу и фон дер Ляйен о завершении конфликта на Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль сделал предупреждение Трампу

Москва внимательно следит за тем, как будет развиваться американский законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с РФ. Инициативу поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае принятия новых ограничений, в Кремле бы отнеслись к ним «крайне негативно».

В апреле текущего года сенаторы Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь выдвинули инициативу, которая предполагает введение жестких мер в отношении стран, сохраняющих деловые связи с Россией.

Читать новость полностью

Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в письме к лидерам Европейского союза (ЕС), что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию письма.

«Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — говорится в документе.

Читать новость полностью

Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.

Его цитирует агентство Reuters.

«Франция поставит 100 Rafale с полным боекомплектом», — сказал французский лидер, отметив, что такая помощь нужна, как он выразился, для «регенерации украинской армии».

Читать новость полностью

Глава МИД Украины оскорбил россиян

© Соцсети

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил россиян в подверженности «промывке мозгов», трусости и агрессии.

Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Русские либо более подвержены промыванию мозгов, чем немцы в Третьем рейхе, либо более трусливы, либо более склонны к агрессии — или все вышеперечисленное», — написал Сибига.

Читать новость полностью

Канцлер ФРГ объявил о завершении прежнего мирового порядка

© Global look

Прежний миропорядок завершился, и будущее глобальных отношений пока остается неясным, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы еще не знаем, как он [миропорядок] будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке – 35 лет, что этот миропорядок сейчас – в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, – пришел к своему концу», – сказал он на экономической конференции, организованной газетой Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

Читать новость полностью

В российском городе подростки толпой избили полицейского

В Воркуте подростки толпой напали на полицейского и избили его. Об этом сообщает Baza. В местный торговый центр были вызваны правоохранители из-за конфликта, возникшего между сотрудниками пунктов выдачи заказов и группой подростков.

Молодые люди вели себя агрессивно, угрожая персоналу и бросая бутылки внутри здания. Полицейским удалось восстановить порядок, и нарушители покинули ТЦ. Однако позже они вернулись в состоянии алкогольного опьянения и потребовали от работников удалить записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано их буйное поведение.

Читать новость полностью

Европейский лидер отказался готовиться к войне вслед за ЕС

Венгрия не будет следовать за Европейским союзом (ЕС) и переводить экономику на военные рельсы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

«В то время как весь Европейский союз находится на пути к созданию экономической системы военного времени, мы останемся в стороне от этого и будем выстраивать иную экономическую политику», — сказал политик.

Читать новость полностью

Обезглавившая сына мать из Подмосковья передумала совершать суицид из-за котов

Мать, убившая своего сына в Подмосковье, собиралась покончить с собой после преступления. Как пишет Telegram-канал Baza, она передумала совершать суицид из-за котов.

Сообщается, что на теле задержанной обнаружили свежие раны. Она объяснила следователям, что передумала совершать самоубийство, так как очень переживает за судьбу домашних питомцев. В своих соцсетях она часто публиковала рисунки с изображениями кошек, уточняется в публикации.

Читать новость полностью

ГИБДД предупредила водителей о крупном штрафе с арестом автомобиля

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением равносильно его отсутствию и грозит крупным штрафом и арестом транспортного средства. Об этом напомнила Госавтоинспекция России.

По действующим нормам, водительские права выдаются на десять лет. Если человек не собирается садиться за руль, то может не продлевать их срок действия, оштрафован он за это не будет. Другое дело — езда с недействительным удостоверением.

Читать новость полностью

Россиян предупредили о скором подорожании селедки

Конец декабря традиционно сопровождается ростом цен на сельдь, поскольку ее используют в популярном новогоднем блюде «сельдь под шубой». Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко сообщил, что в 2025 году стоимость рыбы увеличилась на 30–50 процентов. — В 2026 году ожидается рекордный улов сельди — примерно 650 тысяч тонн, по прогнозам. Однако средняя цена при этом составит около 350–370 рублей за килограмм, — добавил эксперт. Читать новость полностью