Президент Финляндии Александер Стубб предположил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года.

"Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года", - заявил он в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в штаб-квартире блока в Брюсселе.

Стубб не пояснил, откуда взялась эта дата, утверждая лишь, что это будет "зависеть от Зеленского".

Ранее Еврокомиссия оценила потребности Киева в военной помощи для продолжения конфликта в Россией в 2026 году в €51,6 млрд.