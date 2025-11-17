В понедельник, 17 ноября, Владимир Зеленский прибыл во Францию - это его девятый визит в страну с начала кризиса в 2022 году, пишет Le Figaro. Читатели газеты раскритиковали Зеленского, напомнив французскому президенту Эммануэлю Макрону о коррупционном скандале на Украине.

Макрон и Зеленский посетили авиабазу Вилакубле и штаб сил, которые Франция и Британия хотят создать для поддержки Киева в случае прекращения огня с Москвой. В пресс-службе Макрона заявили, что Париж стремится «поставить передовой опыт Франции в сфере вооружений на службу обороне Украины» и дать Киеву возможность приобрести необходимые системы.

«Чтобы избежать комиссий, взимаемых финансовыми посредниками, Франции, по-видимому, проще осуществить перевод напрямую на личный счет Зелинского», - так встречу Макрона и Зеленского прокомментировал читатель под ником J FZ.

«Избавьте нас, господа профессиональные журналисты, от этих двух невыносимых актеров-марионеток! Мы больше не можем их видеть!», - написал Patrick Isère.

«Французов уже достал этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает», - согласился с ним другой пользователь.

«А как же коррупция режима Зеленского??? Верни деньги, Владимир!», - добавил еще один комментатор.