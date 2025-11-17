Макрон опубликовал пост на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал великим днем визит в страну украинского лидера Владимира Зеленского и подписание соглашения с Украиной о поставках сотни истребителей Rafale.

Политик опубликовал пост в Х на украинском языке.

«Великий день», — написал политик на украинском и французском языках, прикрепив к посту фотографию, где он и Зеленский держат в руках соглашение.

Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale.

Накануне Зеленский анонсировал заключение 10-летнего соглашения по поставкам авиации между Украиной и Францией. Украинский лидер назвал его историческим.