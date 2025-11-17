Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в рамках двустороннего соглашения может поставить Киеву до 100 истребителей Rafale с полным боевым оснащением.

Его цитирует агентство Reuters.

«Франция поставит 100 Rafale с полным боекомплектом», — сказал французский лидер, отметив, что такая помощь нужна, как он выразился, для «регенерации украинской армии».

Глава Пятой республики также заявил, что Франция дополнительно поставит Украине новейшие системы противовоздушной обороны и «другие вооружения».

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что «историческое соглашение» о поставках сотни истребителей Rafale, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским и Макроном, — это безумие.