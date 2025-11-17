Фракция Зеленского в Раде боится комментировать дело о коррупции

Депутаты Верховной Рады из фракции «Слуга народа» боятся делать какие-то заявления по делу о коррупции в энергетической сфере Украины. Об этом заявил источник в партии, слова которого приводит РИА Новости.

Источник отметил, что обсуждения этого вопроса во фракционном чате «достаточно сдержанные».

«Там сейчас не очень стараются вести разговор об этой истории, опасаясь, что потом скриншоты с их перепиской окажутся в СМИ. В отдельных чатах групп градус дискуссии гораздо выше», - пояснил он агентству РБК-Украина.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. По версии следствия, подозреваемые получали принудительные откаты в размере 10-15% от стоимости контрактов с компанией «Энергоатом». В числе подозреваемых оказался друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, а также министр юстиции Герман Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

При этом Миндич, считающийся куратором схемы, успел улететь в Израиль до начала обысков. А сам Зеленский поддержал действия НАБУ и дистанцировался от своих соратников.