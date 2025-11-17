Что происходит в мире сегодня: Трампу грозит хаос и «полное фиаско» Украины

Мировая повестка обостряется сразу на нескольких направлениях - от операции США против Николаса Мадуро до политического кризиса в Киеве. Коррупционный скандал будет обсуждаться во время визита Владимира Зеленского в Париж.

Трампу грозит хаос в случае свержения Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены, и допустил удары по территории страны. Эксперты, опрошенные CNN, утверждают, что в настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти. По мнению аналитиков, если Трамп действительно отдаст приказ нанести удары по Венесуэле для свержения Мадуро, это может спровоцировать гражданскую войну в стране.

Также опасность для Трампа представляет политическая реакция внутри США на действия президента, обещавшего прекратить дорогостоящие военные вмешательства за рубежом. Американский народ голосовал за Трампа не для того, чтобы США оказались втянуты в затяжной конфликт в Латинской Америке, заявил CNN конгрессмен от Республиканской партии. Если Мадуро действительно покинет Венесуэлу или будет убит в результате целенаправленного удара, эксперты опасаются военного переворота в стране или прихода к власти еще одного лидера, похожего на Мадуро.

В ЕС испугались попытки Британии наладить контакт с Россией

Британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался открыть неофициальный канал связи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times. В Лондоне опасаются, что администрация Трампа может поставить под сомнение их интересы в вопросе Украины. По словам трех осведомленных источниках FT, Пауэлл, опытный переговорщик, сыгравший решающую роль в обеспечении мира в Северной Ирландии, в начале 2025 года позвонил помощнику Путина по внешней политике Юрию Ушакову.

Однако этот телефонный разговор оказался единичным и не смог открыть новую линию связи. Один из источников заявил, что беседа «прошла не очень хорошо». Европейский чиновник заявил газете, что звонок Пауэлла не был частью скоординированной кампании G7, а представлял собой независимую инициативу Британии, поддержанную некоторыми европейскими столицами. Второй европейский чиновник рассказал FT, что некоторые союзники обеспокоены попыткой Пауэлла наладить контакт еще «до того, как на Россию будет оказано большее давление». Также были опасения, что администрацию Трампа могла разозлить попытка Пауэлла открыть отдельный канал связи за пределами возглавляемых США усилий.

В Париже обсудят коррупционный скандал во время визита Зеленского

Владимир Зеленский прибыл в Париж 17 ноября, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит происходит на фоне потрясшего Украину коррупционного скандала, пишет Le Monde. Украинский эксперт по международным отношениям, пожелавший остаться анонимным, заявил, что хищение бюджетных средств потрясло всех украинцев. Первоначальная реакция Зеленского была принята, но «дело далеко не закончено» и пока у жителей страны «больше вопросов, чем ответов».

Зеленский пытается дистанцироваться от скандала как в глазах украинского народа, так и международного сообщества, хотя бизнесмен Тимур Миндич, его соратник и близкий друг, считается ключевой фигурой в этом деле. Разоблачения рискуют стать оружием в руках европейских политических деятелей, выступающих против Украины. Французские власти обещают продолжить военную поддержку Киева, несмотря на «ограниченную бюджетную гибкость», но продолжающийся скандал будет обсуждаться в кулуарах визита Зеленского в Париж, подчеркивает Le Monde. Источник в Елисейском дворце призвал украинские власти к «прозрачности» и «серьёзности» в борьбе с коррупцией.

«Полное фиаско»: депутат Рады о ситуации на Украине

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины потеряли контроль над ситуацией в стране, допустив масштабные хищения в энергетическом секторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

Кучеренко подчеркнул, что ему «страшно за страну». По словам депутата, он пришел в ужас, когда ознакомился с докладом премьера Украины, в котором говорится о незнании фактов коррупции. Депутат заявил, что это «полное фиаско».