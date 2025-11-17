Во Франции раскритиковали Макрона за торжественную встречу Зеленского

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» пышный прием Владимира Зеленского во Франции на фоне коррупционного скандала. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Зеленский прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 ноября. Сообщалось, что они встретятся на авиабазе Виллакубле и посетят штаб сил, которые Франция и Британия стремятся создать для поддержки Киева в случае прекращения огня с Москвой.

Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Также СМИ писали о планах Макрона и Зеленского подписать «меморандум о намерениях», предусматривающий закупки Украиной около ста истребителей Rafale в течение десяти лет.

«Какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против правительства, Зеленскому оказывается роскошный прием от Макрона!», - так это прокомментировал Филиппо.

Он добавил, что Зеленскому оказали «воинские почести» и специально для него провели «частную оружейную ярмарку».