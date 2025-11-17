Во Франции раскритиковали Макрона за торжественную встречу Зеленского

Мария Иванова

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» пышный прием Владимира Зеленского во Франции на фоне коррупционного скандала. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Во Франции раскритиковали Макрона за торжественную встречу Зеленского
© Christophe Ena/EPA/TACC

Зеленский прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 ноября. Сообщалось, что они встретятся на авиабазе Виллакубле и посетят штаб сил, которые Франция и Британия стремятся создать для поддержки Киева в случае прекращения огня с Москвой.

Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Также СМИ писали о планах Макрона и Зеленского подписать «меморандум о намерениях», предусматривающий закупки Украиной около ста истребителей Rafale в течение десяти лет. 

«Какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против правительства, Зеленскому оказывается роскошный прием от Макрона!», - так это прокомментировал Филиппо.

Он добавил, что Зеленскому оказали «воинские почести» и специально для него провели «частную оружейную ярмарку».