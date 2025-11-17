В Британии заявили о трещине в отношениях с США

Политика президента Дональда Трампа в Карибском море привела к тому, что «самый надежный альянс» США и Великобритании дал трещину. Об этом заявил британский обозреватель Маллен Бейкер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Обозреватель напомнил, что Великобритания ранее регулярно делилась разведданными с США в Карибском регионе и даже проводила совместные операции с американцами. Но после того, как США уничтожили 76 человек, якобы связанных с наркоторговлей, Лондон отказался от сотрудничества.

В свою очередь Канада, являющаяся традиционным союзником США в борьбе с наркоторговлей в Карибском море, потребовала, чтобы ее разведданные не использовались для нанесения смертельных ударов, отмечает Маллен Бейкер.

«Главы спецслужб других стран альянса «Пять глаз» — Австралии, Канады и Новой Зеландии — с тревогой наблюдают за тем, как ФБР сворачивает борьбу с международными угрозами и терроризмом, переключаясь на внутренние политические «цели» президента Трампа», — констатировал обозреватель, задавшись вопросом, не станет ли Венесуэла той чертой, когда союзники откажут США в помощи.

Этой осенью военные США неоднократно заявляли о нанесении ударов по судам возле побережья латиноамериканских стран, отмечая, что жертвами становились наркоторговцы. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому народу с просьбой предотвратить возможное нападение на его страну со стороны Вашингтона и сохранить мир в Латинской Америке. По его словам, правительство США нарушает права человека и международные законы, это атака «на все человечество».