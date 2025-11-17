Экс-депутат Рады назвал самого опасного врага Зеленского

В США уже давно располагают материалами о коррупционных схемах президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, и удар может последовать в любой момент. Однако лидеру страны стоит бояться не только этого: олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), находящийся сейчас в СИЗО, — самый опасный его противник, которым движет месть. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

У Коломойского, по его словам, появился шанс отыграться.

«И вот этот самый Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, как сегодня пишут, внесли свой вклад в расследование коррупционного скандала вокруг Миндича и Зеленского. На протяжении нескольких последних недель Коломойского часто возили из СИЗО на допросы в НАБУ, откуда он возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что «Зеленскому скоро конец», — рассказал Царев.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Однако, как считает Коломойский, Миндич не смог бы разработать такие сложные коррупционные схемы. По его словам, подобная идея была воплощена вышестоящими людьми, которые в итоге «подставили» предпринимателя.