NYT: Зеленский знал о коррупционных схемах и лично их одобрил

Президент Украины Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в стране и лично их одобрил. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

В публикации отмечается, что у местных жителей больше нет мотивации сражаться из-за фактов коррупции, которые за последнее время стали общественным достоянием. При этом инсайдеры в беседе с газетой уточнили, что Зеленский является лишь «частью проблемы».

По мнению источников, отмывание денег началось еще в 2022 году — тогда этому пытались помешать. Собеседники издания предположили, что деньги находились на зарубежных счетах, которые приносили выгоду не только украинскому президенту, но и его ближайшему окружению.

— Зеленский не из тех, кто чувствует стыд, даже если идет коррупционное расследование. (...) Зеленский получил от этой войны все: вертикаль власти, несокрушимый имидж, все внимание СМИ. Кто-то считает, что он действительно зависит от этого и денег, — пишет NYT.

Польские журналисты заявили, что европейские страны, покрывающие коррупцию на Украине, должны понести ответственность за свои действия. По мнению СМИ, в коррупционной истории замешаны деньги из государственных бюджетов, переданные Киеву под видом поддержки.

Раскрыто, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку

14 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг критику в адрес властей по поводу коррупции в стране. По его словам, Владимир Зеленский должен быть «вне подозрений», потому что «именно он объявил борьбу с коррупцией».