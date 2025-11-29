Мускулистые официантки прославились на весь мир

Японский бар с мускулистыми официантками прославился на весь мир. Ежедневно заведение посещают более сотни клиентов. Большинство гостей — иностранные туристы, для которых вечер в компании спортивных девушек стал одним из главных пунктов отдыха во время путешествия по Японии.

Необычный бар открылся в 2020 году. Входной билет в заведение стоит около $40. За эту цену гости получают бесплатный протеиновый коктейль, а также безлимитные напитки во время 80-минутного развлекательного фитнес-шоу в исполнении бодибилдерш.

«Большинство японцев считают привлекательными женщин с маленькой грудью, стройной спиной и худыми ногами. Клиенты, которые сюда приходят, другие», — поделилась с журналистами менеджер бара Хитоми Харигаэ.

Помимо работы в баре мускулистые девушки активно участвуют в состязаниях по бодибилдингу, а также продвигают спортивный образ жизни в социальных сетях.