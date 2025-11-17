Раскрыто, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак для купирования коррупционного скандала может быть физически устранен под прикрытием несчастного случая. Такое мнение политик высказал в беседе с NEWS.ru.

Принять такое решение могут западные спецслужбы, а украинские силовики выступят только в роли исполнителей, считает он.

По мнению экс-нардепа, если Ермак пойдет на сделку со следствием, ФБР, Национальным антикоррупционным бюро и даст показания против украинского лидера, если почувствует, что Владимир Зеленский его сдает.

По поручению Зеленского Ермак проводит совещания с силовиками о том, как остановить НАБУ, чтобы попытаться отбелить репутацию украинского лидера, добавил Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак может фигурировать в материалах НАБУ под псевдонимом «Али-Баба».