Le Monde: Зеленский приехал в Париж ослабленным из-за коррупционного скандала

Ослабленный коррупционным скандалом Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой союзников, пишет французская газета Le Monde.

По мнению газеты, разоблачения масштабной коррупции в Киеве могут предоставить весомые аргументы тем европейским политикам, которые выступают за сокращение помощи Украине и против ее вступления в Евросоюз. Коррупционный скандал возмутил украинское население, уставшее от почти четырех лет конфликта.

В Елисейском дворце потребовали от Киева бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

"Украинским властям хорошо известны наши требования", - приводит издание заявление представителя администрации французского лидера.

Зеленский 17 ноября прибыл в Париж для обсуждения французской военной помощи Киеву.

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение было предъявлено бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.