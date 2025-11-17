Навроцкий связал украинский конфликт с отказом ЕС слушать Польшу

Если бы лидеры Европейского союза (ЕС) слушали Польшу, то конфликта на Украине не было бы. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что понимает свою роль как президента страны не как человека, ставящего под сомнение ее присутствие в ЕС, а того, кто будет строить более сильную Польшу в европейском объединении и прислушиваться к тем странам, которые предупреждали о серьезных кризисах.

По его словам, если бы лидеры Европы прислушались к голосам этих стран, то многих кризисов удалось бы избежать, в том числе конфликта на Украине.

«Только никто не хотел это слушать», — отметил польский президент.

Ранее Навроцкий объявил, что Польша будет оказывать помощь беженцам с Украины последний год. Политик заявил, что к украинскому меньшинству в Польше на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в стране.