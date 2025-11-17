Правящая коалиция Германии приблизилась к расколу

Внутри альянса ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем, всерьез обсуждаются сценарии распада правящей коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ). Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

В случае распада коалиции в Германии может быть сформировано «правительство меньшинства». По информации Bild, предварительные сценарии этого обсуждались в Берлине на этой неделе.

Как отмечает газета, одно можно сказать наверняка: после того, как в конце ноября Бундестаг примет федеральный бюджет на 2026 год, ХДС/ХСС займет более жесткую позицию по отношению к СДПГ, начиная со спорного вопроса о пенсиях.

Сейчас пенсионный пакет Германии включает в себя различные проекты. К ним относится активная пенсия (дополнительный заработок пенсионеров, не облагаемый налогом), пенсия по материнству и установление минимального размера пенсии в размере 48 процента от средней зарплаты до 2031 года. Последняя мера СДПГ приведет к дополнительным расходам в размере более ста миллиардов евро в 2032-2040 годах, поскольку пенсии вырастут примерно на один процентный пункт.

«Молодая группа» парламентской фракции ХДС/ХСС отвергает эту меру, называя ее слишком дорогой для молодого поколения. Все больше депутатов ХДС/ХСС считают, что правительство преждевременно рухнет.

«Не представляю, как оно сможет протянуть до 2029 года», - заявил влиятельный политик ХДС.

Принятие бюджета обеспечит финансирование всех крупных проектов (включая модернизацию армии и строительство дорог). После этого ХДС/ХСС значительно усилит давление на СДПГ.

В этом сценарии Мерц останется канцлером, но возглавит правительство меньшинства. Депутаты ХДС/ХСС занимают лишь 208 из 630 мест в Бундестаге. Предполагается, что в таком случае им придется управлять страной с «меняющимся большинством».

На возражение, что правительство меньшинства - противоположность стабильному правительству, депутаты ХДС/ХСС возражают: правительство с СДПГ также нестабильно и только укрепляет ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ).

Для Мерца распад коалиции стал бы полным отходом от его прежнего курса. Сразу после выборов в феврале он дал неожиданную директиву своим однопартийцам - сотрудничать с СДПГ. Однако этот курс становится для Мерца все большей проблемой: фракция все больше дистанцируется от него.