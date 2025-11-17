Либеральная демократия стала главным разочарованием западного общества. Об этом заявил институт «Царьград» в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты социологического исследования компании Ipsos.

Неудовлетворенность нынешним функционированием демократии высказали 60% французов, 53% американцев, 51% британцев и 37% голландцев. Сравнительно оптимистичный взгляд остается лишь у шведов и поляков — 65% и 40%.

Главный аналитик института, шеф-редактор портала «Катехон» Леонид Савин отмечает, что коллапс социальных программ и вопиющая недееспособность органов власти стала логическим завершением либеральной демократии.

«Идея государства всеобщего благоденствия на Западе работала за счет грабежа других народов и стран, которые презрительно называли неразвитыми или развивающимися. Теперь, при росте многополярности и фрагментации мировой экономики промышленно развитый Запад не может получить маржу, необходимую на все текущие нужды», — заявил он.

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев в своем Telegram-канале отметил, что «демократически выбранные лидеры» несут с собой бедность, войны, а также беззащитность людей перед беззаконием и мигрантами. Для удержания власти они все чаще отказываются от «демократических декораций»: отменяют результаты выборов, фальсифицируют их или запрещают участие внесистемным популистам.