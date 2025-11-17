Орбан назвал ЕС главной угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно Европейский союз (ЕС) сегодня представляет наибольшую угрозудля страны.

Его слова передает Politico.

«Европейский союз представляет для нас опасность. Они шантажируют нас. Они пытаются задушить нас экономически и финансово», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что его главным оппонентом на выборах является не лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр, а сам Брюссель.

«Брюссель хотел бы сменить правительство в Венгрии. Они хотели бы, чтобы в Венгрии было правительство, подобное тому, что они сделали в Польше, которое следует указаниям Брюсселя по вопросам миграции, экономики и войны», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет следовать за Европейским союзом и переводить экономику на военные рельсы.