Орбан назвал ЕС главной угрозой

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно Европейский союз (ЕС) сегодня представляет наибольшую угрозудля страны.

Орбан назвал ЕС главной угрозой
© Лента.Ru

Его слова передает Politico.

«Европейский союз представляет для нас опасность. Они шантажируют нас. Они пытаются задушить нас экономически и финансово», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что его главным оппонентом на выборах является не лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр, а сам Брюссель.

«Брюссель хотел бы сменить правительство в Венгрии. Они хотели бы, чтобы в Венгрии было правительство, подобное тому, что они сделали в Польше, которое следует указаниям Брюсселя по вопросам миграции, экономики и войны», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет следовать за Европейским союзом и переводить экономику на военные рельсы.

«В то время, как весь Европейский союз находится на пути к созданию экономической системы военного времени, мы останемся в стороне от этого и будем выстраивать иную экономическую политику», — сказал он.