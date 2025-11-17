На Украине не нашли премьер-министра на заседании по борьбе с коррупцией

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась на заседание Верховной Рады по борьбе с коррупцией вместе с ушедшими в отставку из-за коррупционного скандала министрами юстиции Германом Галущенко и главой Минэнерго Светланой Гринчук.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание (...) несмотря на приглашение. Пока причин не знаем», — написал парламентарий.

Он также добавил, что не пришли уволенные на фоне скандала Галущенко и Гринчук.

Железняк добавил, что отсутствие премьер-министра Украины и двух замешанных в коррупционном скандале чиновников «очень показательное».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы. Они связаны с деятельностью компании «Энергоатом», в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.