Еврокомиссию обвинили в лицемерном использовании ChatGPT

Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) пожаловался омбудсмену ЕС на Еврокомиссию за использование ею генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в публичных документах, что, вероятно, нарушает ее собственные принципы и обязательства по договорам. Об этом сообщается на сайте организации.

Недавний ответ Еврокомиссии на запрос ICCL о доступе к документам не только показал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просто повторяла слова руководителей технологических компаний, но и случайно разгласил использование комиссией ChatGPT, подчеркивается в сообщении.

Ответ Еврокомиссии включал четыре ссылки, как минимум одна из которых была сгенерирована с помощью ChatGPT. Эта ссылка включает в себя «utm_source=chatgpt.com», что указывает на ресурсы, сгенерировавший ее. Неясно, воспроизводят ли другие части ответа результаты запроса в ChatGPT. В ICCL задались вопросом, является ли использование ИИ-ботов для создания публичных документов общепринятой практикой Еврокомиссии.

В общественной организации подчеркнули, что ChatGPT и другие подобные ему сервисы могут выдавать как верную, так и неверную информацию, и факты - «не их сильная сторона».

«Институты ЕС обязаны предоставлять точную информацию. Полагаясь на «генераторы чуши», они могут нарушить свои обязательства по договорам, предусматривающие предоставление гражданам права на эффективное управление», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, вероятно, что использование генеративного ИИ нарушает собственные рекомендации Еврокомиссии для персонала по использованию подобных онлайн-инструментов. В этих рекомендациях говорится: «Сотрудники никогда не должны напрямую воспроизводить выходные данные модели генеративного ИИ в публичных документах».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ИИ «приблизится к человеческому мышлению» уже в 2026 году вместо 2050-го, который назывался в прогнозах ранее. После этого более 70 ученых осудили главу Еврокомиссии в открытом письме за «раздувание шумихи» вокруг ИИ. Они назвали слова фон дер Ляйен «маркетинговыми заявлениями, продиктованными жаждой прибыли и идеологией, а не эмпирическими данными и формальными доказательствами».