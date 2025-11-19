Депутат Рады заявила об участии Зеленского и Ермака в коррупционном скандале

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на его YouTube-канале заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

По ее словам, оба присутствуют на записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах.

«У нас всюду прошло: Ермака на пленках нет. Голоса Ермака нет, хотя все знают, что он там есть, так же, как есть и президент. Это все понимают», — подчеркнула парламентарий.

Мосийчук добавил, что также владеет информацией, что Зеленский и Ермак фигурируют на записях прослушки, на них есть большой объем компромата. Экс-нардеп выразил мнение, что таким образом окружение президента Украины принуждают к миру.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

