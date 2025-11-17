Лукашенко: Жизнь заставит соседей строить нормальные отношения с СГ

Несмотря на продолжающуюся геополитическую турбулентность, белорусский лидер убежден в том, что жизнь "заставит Польшу и страны Балтии строить нормальные отношения" с Союзным государством. На состоявшейся 17 ноября в Минске встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем Президент Александр Лукашенко обратил внимание на реакцию официального Вильнюса по поводу ситуации на границе.

© Российская Газета

Литовцы, рассказал он, "визжат, верещат сейчас: откройте границу. А мы ее не закрывали, и никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи, куда деваться?". К сожалению, констатировал белорусский руководитель, слова которого приводит БЕЛТА, "все они сегодня управляются извне", и, обращаясь к своему визави, добавил: "Знаете, жизнь заставит... Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем было терять эти рынки, терять такие добрые отношения?".

Кстати, по данным Госпогранкомитета, которые цитирует агентство, с начала текущего года в Беларусь прибыл 201 151 человек из 38 стран, включенных в список безвиза. Причем большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши. А всего за последние три года Синеокую посетили 1 232 888 жителей Европы. Из Латвии прибыли 396 679 человек, из Литвы - 655 443, из Польши - 127 185.

В пограничном ведомстве напомнили, что Президентом принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.