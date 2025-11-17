Обзор иноСМИ: 30 тысяч роботов против России и позиция Турции по РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия испытала «Циркон» в боевых условиях»

Military Watch Magazine сообщает со ссылкой на украинские источники, что военно-морской флот России провел испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Сумской области. В украинских сообщениях утверждается, что ракеты была запущены с территории Крыма. Как отмечает MWM, возможно, речь идет о первом известном испытании «Циркона» с наземной пусковой установки, а не с военного корабля. О первом боевом испытании ракеты было объявлено в феврале 2024 года; президент России Владимир Путин сообщил, что ракета способна развивать скорость до девяти Махов и имеет дальность полета более тысячи километров, что значительно превосходит возможности большинства ракет.

Хотя «Циркон» разрабатывался в первую очередь как противокорабельная ракета с второстепенной возможностью поражения наземных целей, нехватка кораблей у ВСУ ограничивает возможности для его противокорабельных испытаний, подчеркивает Military Watch Magazine. В Минобороны России называли уникальной особенностью ракет «Циркон» их «гарантированную способность обходить любые существующие или перспективные системы ПВО». Наряду с установками для кораблей и подлодок разрабатывается наземная мобильная пусковая установка для этих ракет. Ожидается, что нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО сделает ввод системы в эксплуатацию приоритетом, заключил автор статьи.

«Газпром» взялся за долгожданный трубопровод в Китай

Российский энергетический гигант «Газпром» продолжает реализовывать планы по строительству нового газопровода в Китай, разрабатывая дорогостоящую детальную проектную документацию. Как отмечает Financial Times, Москва верит, что давно откладывавшийся проект будет наконец-то воплощен в жизнь. Трубопровод «Сила Сибири-2», по которому можно транспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год, - реальная надежда России компенсировать часть потерянного экспорта в Европу, подчеркивает FT. Россия и Китай впервые договорились о строительстве «Силы Сибири-2» в 2014 году, процесс затянулся, но проект получил особую актуальность после начала украинского кризиса в 2022-м. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали «меморандум о строительстве». После этого инженеры «Газпрома» приступили к работе над техническим проектом, рассказали Financial Times три источника, знакомых с ходом подготовки.

Инженеры, вероятно, выполняют этап предварительного проектирования, который подразумевает создание «сотен томов» технической документации, заявил один из опрошенных газетой экспертов. По его словам, проведение подобных исследований требует больших затрат - на это может уйти до пяти процентов от общей стоимости проекта такого масштаба. Высокопоставленный руководитель российской энергетической компании сказал FT, что такие расходы необычны, если только нет твердой уверенности, что деньги расходуются эффективно и что инвестиции в безопасности. Аналитики S&P Global Energy полагают, что поставки в Китай по трубопроводу, скорее всего, начнутся в начале 2030-х годов. Ожидается, что трубопровод протянется на 6700 километров: 2700 километров пройдут по территории России, начиная с газовых месторождений Ямала, и еще около тысячи километров по территории Монголии с пунктом назначения в Китае.

«Украина хочет 30 тысяч роботов для борьбы с Россией»

Один из командиров ВСУ сообщил международной прессе, что к 2026 году Украине потребуется около 30 тысяч наземных робототехнических систем, пишет The National Interest. Это может показаться невыполнимой задачей, не стоит забывать, что Украина фактически сжигает все свои военные запасы - и личный состав - гораздо быстрее, чем Киев может восполнять потери, подчеркивается в статье. Киев планирует развернуть 15 тысяч наземных роботов концу 2025 года. Контракты на выполнение заказа уже подписаны.

Большинство систем производятся на территории Украины для снижения затрат. Стоимость варьируется в зависимости от модели робота. Небольшие, простые машины стоят десять тысяч долларов или меньше, в то время как более продвинутые системы стоят до 50 тысяч долларов за единицу и больше. Украинское руководство называет поставки этих машин «переломным моментом», поскольку они способны выполнять крайне опасные задачи, не подвергая опасности солдат (численность которых сокращается с тревожной для ВСУ скоростью). Однако многие из этих роботов все еще находятся на стадии доработки. Сложные условия местности - грязь, снег и другие препятствия, которые в изобилии встречаются в зоне боевых действий - могут создавать трудности для эффективной работы этих систем. В то же время военные производства Украины подвергаются постоянным атакам. Даже если украинская военная промышленность начнет наращивать обороты, поставка 30 тысяч роботов остается чем-то «о чем легче сказать, чем сделать».

«Гельмут Шмидт мог бы изменить украинский кризис»

Десятого ноября исполнилось десять лет со дня смерти экс-канцлера Германии, социал-демократа Гельмута Шмидта. Немецкая газета Die Zeit побеседовала с его соратниками - телеведущей Сандрой Майшбергер, экс-министром финансов Пеером Штайнбрюком, писателем Томасом Карлауфом и журналистом Джованни ди Лоренцо. Они рассказали, что Шмидта «ничуть бы не удивил провал проекта мультикультурализма». Также соратники бывшего канцлера упомянули, что он был очень скептически настроен по отношению к расширению ЕС в Юго-Восточную Европу и «понимал, насколько неуправляемой станет Европа, где у всех будет равное право голоса».

Еще в 1993 году во время лекции в Варшаве Шмидт сказал, что если бы он был советским военным, то считал бы расширение НАТО «провокацией и угрозой Святой Руси» и воспротивился бы этому. Политик заявлял, что если Россия не сможет противостоять этому сегодня, то решит положить этому конец завтра. Канцлер впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в 2001 году, а в последний раз - в 2013-м. На этой последней встрече Путин высоко оценил Шмидта, а Шмидт критиковал Запад. По версии соратников политика, если бы он был жив во время начала украинского кризиса в 2022 году, он бы попытался активизировать диалоговую ось Берлин-Париж. Также ди Лоренцо подчеркнул, что Шмидт «в расцвете сил и полный энергии» мог бы предотвратить подъём ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Отношения с Россией глазами Совета нацбезопасности Турции»

В новых заявлениях Совета национальной безопасности Турции обращается внимание на достигнутые соглашения на сирийском фронте. Речь, в частности, идет о соглашении с Россией по зоне деэскалации Идлиб, пишет dikGAZETE. Это показывает, что Турция установила крепкие отношения с Россией в сфере политики и безопасности и открыта для сотрудничества в некоторых общих областях.

Кроме того, в Совете национальной безопасности Турции заявили о готовности Анкары взять на себя роль посредника в контексте украинского кризиса. В этих же заявлениях содержатся призывы к снижению напряженности, в том числе заявления, что «эскалация в Черном море не будет отвечать чьим-либо интересам». Вместо открытых обвинений или враждебности по отношению к России в декларациях подчеркивается «совместное решение проблем», «снижение напряженности» и «содействие мирному процессу», отметил автор статьи. Отношения с Россией определяются в рамках прагматичной стратегии, которая стремится к сотрудничеству и компромиссу, но также учитывает приоритеты и принципиальную позицию Турции, заключил автор.