Роль Ермака в антикоррупционном скандале на Украине раскрыли

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурировал на пленке по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Я абсолютно уверен, что глава офиса президента явно принимал здесь ключевое участие в решениях», — раскрыл он роль Ермака в антикоррупционном скандале.

По словам Железняка, Ермак принимал причастен к организации преследований против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в июле 2025 года. 22 июля Верховная Рада одобрила закон, который ограничивал полномочия НАБУ и САП. В стране вспыхнули протесты и решение было отменено 31 июля.

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого часто называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом».