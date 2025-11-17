Президент Беларуси не исключает возведения и новой АЭС

Горизонты атомной энергетики Беларуси не ограничатся, судя по всему, сооружением третьего блока АЭС в Гродненской области, прогнозирует Президент Александр Лукашенко.

На встрече 17 ноября с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем он дал понять, что руководство продолжит диалог с партнером - "Росатомом" - и по строительству второй атомной станции.

"Если мы построим на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию... Чем черт не шутит? Может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть", - не исключает глава государства.

Причем, полагает он, белорусские специалисты могут сами на 85-90 процентов построить третий энергоблок БелАЭС.

"Ну, инжиниринги, реактор - это россияне, а все остальное мы умеем делать".

Он сообщил также, что обсуждал этот вопрос с лидером России во время телефонного разговора в конце минувшей недели. И, по его словам, Владимир Путин поддержал идею строительства третьего энергоблока АЭС.

"Мы готовы построить третий блок. Отторжения у Президента нет абсолютно - чувствую, знаю его поддержку", - отметил Лукашенко.

Обозреватели БЕЛТА напоминают, что 14 ноября на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей было принято решение строить третий энергоблок БелАЭС в городе Островце.

А параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области, где в дальнейшем в условиях роста электропотребления может быть принято решение о создании дополнительных атомных мощностей.