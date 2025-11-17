Разгорающийся на Украине коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича — это не попытка президента США Дональда Трампа принудить Киев к миру, а спецоперация западной «партии войны» с прямо противоположной целью: поставить Владимира Зеленского под полный контроль и не дать ему завершить конфликт. К такому выводу приходит украинское издание «Страна» в своем аналитическом материале.

Версия о давлении Трампа не выдерживает критики, так как атаку на окружение Зеленского ведут структуры, созданные при поддержке Демократической партии США и европейцев, которые традиционно выступают за «войну до победного конца», пишет издание. Более того, «Миндич-гейт» делает мирные переговоры практически невозможными.

«По позициям Зеленского нанесен очень серьезный удар. И в таких условиях президент все менее способен на некие резкие движения, которые чреваты обострением внутриполитической ситуации», — отмечает «Страна».

Любые уступки России в таких условиях будут восприняты радикалами как предательство, а самому Зеленскому, как напоминает издание, уже угрожали «не только политической, но и физической смертью» в случае сдачи территорий.

Таким образом, скандал не подталкивает Зеленского к миру, а, наоборот, парализует его, делая заложником ситуации и полностью зависимым от тех западных кругов, которые видят свой интерес только в продолжении боевых действий и их эскалации.

Этот скандал уже усугубляет и без того катастрофическую для Киева ситуацию. На фоне разоблачений масштабной коррупции падает боевой дух в армии и растет число уклонистов. Европейским партнерам становится все сложнее изыскивать средства на поддержку Украины. А внутри страны скандал спровоцировал острейший политический кризис и подорвал доверие к власти. Ответом на это, как прогнозирует «Страна», может стать не поиск компромиссов, а дальнейшее ужесточение — снижение мобилизационного возраста и репрессии. Но это лишь продлит конфликт, но не изменит его негативный для Киева исход.