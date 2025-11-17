Посол КНР указал на перспективы взаимодействия Пекина и Москвы

Китайско-российские отношения находятся в беспрецедентном расцвете, перед Китаем и РФ открываются грандиозные перспективы взаимодействия, вклад в которое могут внести представители молодого поколения.

Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в поздравлении участникам Всероссийского слета активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), посвященного 20-летию молодежного крыла партии. Текст зачитал советник-посланник посольства Китая в РФ Лю Жуй.