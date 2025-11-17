Американское издание The American Conservative выступило со срочным призывом к президенту США Дональду Трампу согласиться на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

В публикации подчеркивается, что отказ от договоренностей может спровоцировать опасную гонку вооружений.

«Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», — предупреждает автор материала.

Обозреватель издания убежден, что наилучшим исходом для обеих сторон будет возобновление диалога по контролю над вооружениями, тогда как отказ от предложения Москвы ознаменует низшую точку в двусторонних отношениях.

Напомним, что Владимир Путин в сентябре заявил о готовности России после 5 февраля 2026 года в течение года сохранять ограничения в соответствии с ДСНВ при условии взаимности со стороны Вашингтона. Дональд Трамп, комментируя это предложение, назвал его хорошей идеей, что вызвало оживленную дискуссию в американском политическом истеблишменте.

Эксперты отмечают, что публикация в The American Conservative отражает растущее в американских консервативных кругах стремление к возобновлению диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности. Автор материала прямо призвал Трампа не поддаваться давлению со стороны неоконсерваторов в Вашингтоне.