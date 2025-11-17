Глава российского МИД Сергей Лавров оказался в центре внимания немецких СМИ после своего возвращения в публичное пространство. Как сообщает издание News.de и передает АБН24, министр иностранных дел России вызвал бурную реакцию в Германии своими недавними выступлениями, в которых подверг резкой критике западные страны.

Немецкие журналисты обратили внимание на серию заявлений Лаврова, сделанных им после кратковременного отсутствия на публичных мероприятиях. В частности, министр затронул тему денацификации Германии, выразив сожаление по поводу того, что покаяние страны после Нюрнбергского процесса в настоящее время утратило свою значимость.

«Германия прошла через процесс денацификации и покаяния. К сожалению, у нас есть ощущение, что это покаяние уже мало что значит», — процитировало издание слова российского дипломата.

Лавров также отметил, что в Европе наблюдается отход от принципов Нюрнбергского трибунала, особенно в Германии, которая ведет себя так, словно ее прошлое не имеет значения.

В Кремле опровергли слухи об опале Лаврова

Резкие высказывания министра вызвали волну критики в немецких медиа, где его обвинили в бескомпромиссном поведении и неподобающих заявлениях. При этом, как отмечает издание, никаких конкретных опровержений представленных Лавровым тезисов приведено не было. Ранее аналогичную реакцию вызывали его высказывания в адрес Великобритании.