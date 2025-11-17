Туск заявил о диверсии на польской железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

По словам Туска, на участке железной дороги в деревне Мика был совершен подрыв взрывчатого вещества, результатом чего стало повреждение железнодорожного полотна. После обследования участка железной дороги рядом с городом Люблин было обнаружено еще одно повреждение путей.

«К сожалению, подтвердились худшие предположения. На железной дороге Варшава – Люблин в деревне Мика произошел акт диверсии. Взрыв взрывчатого вещества повредил железнодорожное полотно», – написал Туск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Напомним, машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши.

Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.