Тиктокеры из Бельгии обманули охранную систему Лувра

Бельгийские тиктокеры Нил и Сенне смогли обмануть охранную систему Лувра и пронести в музей собственную картину. Они выставили ее в одном зале с "Джокондой" Леонардо да Винчи, и некоторое время сотрудники музея не замечали появление нового "экспоната".

Пранкеры использовали раму из кубиков "Лего", чтобы пройти металлоискатели. Хотя досмотр их сумок занял больше времени, чем обычно уходит на проверку посетителей, охрану не смутило их содержимое. В музей запрещено проносить какие-либо произведения искусства или антиквариат, конструктор же в этот список не входит. А принесенная ими с собой картина была свернута в небольшой рулон. Внутри им нужно было лишь собрать конструкцию.

Некоторое время реализации их задумки мешали проходящие мимо охранники, но когда музей уже начал закрываться и посетителей попросили покинуть помещения, тиктокеры смогли прикрепить на стену свою картину.

Свой фокус пранкеры провернули менее чем через месяц после громкого ограбления Лувра. Тогда грабителям удалось вынести из музея девять предметов из коллекций Наполеона и французских монархов, правда, корону императрицы Евгении они потеряли по дороге. Следы других восьми драгоценностей найти пока не удалось, несмотря на то что французская полиция арестовала трех из четверых налетчиков. Главарь банды остается на свободе.

На фоне ограбления во Франции разгорелся скандал из-за устаревшей системы безопасности Лувра. Префект полиции Парижа Патрис Фор возложил вину на сам музей. Директор Лоранс де Кар признала существующие недостатки, сообщила о "серьезных проблемах" с установкой постов охраны внутри музея.

Однако разговоры о проблеме ее не решили. Как показали бельгийские тиктокеры, обойти систему охраны Лувра все еще достаточно легко.