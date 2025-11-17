США и Евросоюз заподозрили в участии в коррупционных скандалах на Украине

Крупномасштабная коррупция на Украине была бы невозможна без прикрытия со стороны США и Евросоюза, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Так в беседе с «Лентой.ру» политолог высказался о заявлении украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о роли высокопоставленных людей Запада в коррупционном скандале на Украине.

«Никаких фантазий нет. Коломойский очень хорошо знает этих людей. Это в прошлом его мелкие наемные сотрудники, включая [президента Украины Владимира] Зеленского. Он примерно понимает и управленческий потенциал каждого из этих персонажей, и элитный расклад. На мой взгляд, крупномасштабная коррупция на Украине была бы невозможна без прикрытия со стороны определенных лиц и в руководстве Соединенных Штатов Америки, и в руководстве Великобритании и Евросоюза», — сообщил Минченко.

Ранее Коломойский заявил, что за «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем стоят высокопоставленные люди. Олигарх отметил, что у бизнесмена не хватило бы интеллектуальных способностей для разработки каких-либо сложных коррупционных схем.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал с Украины за несколько часов до визита к нему следователей НАБУ.