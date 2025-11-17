Пекин жестко ответил на санкционный ультиматум Трампа
Пекин ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести «очень серьёзные санкции» против стран, торгующих с Россией. В Министерстве иностранных дел КНР подчеркнули, что последовательно выступают против любых односторонних ограничений, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Это заявление стало прямой реакцией на новый законопроект, поддержанный американским лидером.
«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН», — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя инициативу Белого дома.
Поводом для резкой реакции Пекина послужило недавнее заявление Дональда Трампа о готовящемся в Конгрессе законопроекте. Президент США подтвердил, что полностью поддерживает идею республиканцев ввести жесткие меры против любой страны, сотрудничающей с Москвой.
«Они принимают законы, то есть республиканцы вносят законопроект, который очень жёсткий — он вводит санкции и так далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией... Любая страна, которая ведёт дела с Россией, будет подвергнута очень серьёзным санкциям», — заявил Трамп.
Примечательно, что ранее американский лидер высказывался против принятия похожего закона.