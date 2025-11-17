Что произошло в мире 17 ноября: катастрофа Ил-12 и открытие Суэцкого канала

17 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ил-12 и открытие Суэцкого канала. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Ил-12

Катастрофа Ил-12 под Новосибирском произошла 17 ноября 1951 года. Погибли 23 человека, включая 19 пассажиров и 4 членов экипажа. Самолет Ил-12П (СССР-Л1775) вылетел из Москвы рейсом №6. В аэропорту собралось много пассажиров, и для них организовали дополнительный рейс. На борт поднялись 19 человек. Самолет взлетел в 16:22, но через 150 метров потерял скорость и упал, разрушив фюзеляж на три четверти длины. Обломки разлетелись на 40 метров, вызвав пожар.

Открытие Суэцкого канала

17 ноября 1869 года состоялось торжественное открытие Суэцкого канала, который соединяет Средиземное и Красное моря. Первым судном, прошедшим через канал, стала яхта «Эгль». На борту яхты находились французская императрица Евгения, жена Наполеона III, и Фердинанд Мари де Лессепс — главный архитектор проекта. Идея строительства канала принадлежала Фердинанду де Лессепсу. Уже в 1854 году он получил одобрение на реализацию проекта от вице-короля Египта Саид-паши и турецкого султана. Строительство канала началось 25 апреля 1859 года и продолжалось более десяти лет. В церемонии открытия приняли участие представители монарших семей Франции, Австро-Венгрии, Нидерландов и Пруссии.

Запуск беспилотного космического корабля «Союз-20»

17 ноября 1975 года с космодрома «Байконур», используя ракету-носитель «Союз-У», был запущен беспилотный космический корабль под названием «Союз-20». Основные цели миссии включали автоматическую стыковку с орбитальной станцией «Салют-4», проверку новых бортовых систем для увеличения срока службы корабля до 90 суток в состыкованном состоянии (вместо стандартных 60 дней) и изучение влияния невесомости на жизнедеятельность некоторых организмов. 19 ноября 1975 года «Союз-20» успешно состыковался с «Салютом-4» в автоматическом режиме. Совместный полет продолжался на протяжении 90 дней. 16 февраля 1976 года корабль отстыковался от станции и благополучно вернулся на Землю.

Избрание в Шотландии короля

17 ноября 1292 года в Шотландии произошло важное событие: Джон Баллиоль был избран королем под именем Иоанна I. Спустя две недели, 30 ноября, в день Святого Андрея, который считается покровителем страны, состоялась его коронация в древнем аббатстве Скун. Это событие стало частью так называемой «Великой тяжбы» — международного судебного спора, в котором в качестве арбитра выступил Эдуард I Английский.