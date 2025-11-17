Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ответил на вопрос, нужно ли его стране Закарпатье. По его словам, Будапешт не станет идти на какие-то риски.

О гипотетической принадлежности этого украинского региона Орбан побеседовал с генеральным директором Axel Springer Матиасом Депфнером и сравнил поведение венгров и немцев.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», - рассказал он в интервью на YouTube-канале.

Матиас Депфнер задал венгерскому политику вопрос, готов ли он принять от России гипотетическое предложение забрать себе Закарпатскую область.

Также Орбан заявил, что его страна принадлежит к западному миру и западной цивилизации, комментируя мысль, что президент США Дональд Трамп может решить разделить Европу на западную и российскую зоны влияния.

В конце октября венгерский премьер сказал, что на словах Евросоюз декларирует поддержку Украины, а на деле вовсю обсуждает ее раздел.