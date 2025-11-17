Украинцев возмутил спектакль по «Анне Карениной» в Финляндии

Живущие в Финляндии украинцы пожаловались на спектакль, поставленный в театре города Оулу по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Об этом сообщает Kaleva.

Премьера спектакля «Анна Каренина» состоялась на прошедших выходных на главной сцене театра Оулу. Главную роль в спектакле исполняет 34-летняя актриса Эльвира Куяла, для которой это стало «воплощением мечты», отмечает Kaleva.

Издание подчеркивает, что главная героиня также находит отклик у финской молодежи: Анна Каренина «разрушает стереотипы, стремится любить и жить».

По данным издания, на фоне премьеры украинские активисты начали отправлять местным чиновникам жалобы на «популяризацию русской культуры» во время боевых действий на Украине. Театр и симфонический оркестр Оулу, в свою очередь, встали на защиту свободы творчества.

«Наша культура открыта, и мы играем разные спектакли и исполняем самую разную музыку. Приятно понимать, что мы, взрослые в Оулу и других местах, подаем пример нашим детям. Мы не допускаем расизма в искусстве», - подчеркнула одна из читательниц газеты в комментариях к статье.

«В Финляндии люди играют и слушают все, что хотят, в любое время. Внешние указания не нужны», - подчеркнул другой читатель.

«Территория Финляндии была частью России, Финляндия воевала с Россией. И все же в нашей стране пели русские песни, читали русские книги и ставили русские спектакли. Беженцам не стоит этому удивляться. На самой центральной площади Финляндии стоит памятник российскому императору Александру II. И тому есть причина», - добавил еще один комментатор.