В визовом центре страны Европы в Минске перестали принимать заявления россиян

В визовом центре Испании в Минске перестали принимать заявления на получение шенгенских виз от граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте центра BLS.

Никакие дополнительные детали на портале не приводятся. Заявителей из Белоруссии тем временем предупредили, что подать заявление на получение визы можно будет только по предварительной записи, которая осуществляется через официальный сайт BLS.

Визовый центр еще одной страны Европы — Эстонии — прекратил работу в России 27 октября. Речь идет об отделении в Ивангороде.