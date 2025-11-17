Замгоссекретаря США посетила Ереван «для продвижения идей Трампа»

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер прибыла в Ереван для «продвижения видения президента США по региональному миру и безопасности». Об этом сообщается на странице американского посольства в Армении в соцсети X.

Во время визита в Армению Хукер встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и специальным посланником по нормализации армяно-турецких отношений Рубеном Рубиняном.

«Они обсудят дальнейшие шаги по укреплению армяно-американского стратегического партнерства, включая программу «Путь Трампа к международному миру и процветанию» и армяно-американские меморандумы о взаимопонимании», - подчеркивается в сообщении.

В августе Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Вашингтоне. Речь идет о парафировании согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» между Баку и Ереваном. Парафирование означает, что обе стороны согласны с текстом и не будут выступать за изменение формулировок, но это еще не подписание соглашения. Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что заинтересован в урегулировании конфликта двух стран.