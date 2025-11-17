Лидеры тех европейских стран, которые поддерживают Украину, должны понести ответственность за покровительство коррупции в этой стране.

Соответствующий призыв опубликовал польский портал Mysl Polska.

"Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал?" - приводит РИА Новости выдержку из материала.

Издание ставит под сомнение возможность того, что союзники Украины не способны были отслеживать переводы денег, не могли следить за разговорами чиновников и не знать о масштабных коррупционных схемах в украинских структурах.

При этом речь идет о государственном финансировании, а не о частных инвестициях. Поэтому демократические нормы обязывают европейские политические элиты отчитаться о растрате перед своими избирателями.