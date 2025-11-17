В ЕС усомнились в компетентности Уиткоффа

Представители Евросоюза сомневаются в способности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа надежно передавать информацию главе государства по конфликту на Украине, предпочитая общаться напрямую с Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, чиновники ЕС потрясены непониманием Уиткоффом всех тонкостей конфликта между Москвой и Киевом.

«Один высокопоставленный европейский чиновник... заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном», — пишет Politico.

В связи с этим европейские лидеры стремятся общаться с президентом Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего числа своих коллег, говорится в тексте.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица во время одной из встреч с представителем президента США Стивом Уиткоффом упрекнул его за якобы «повторение российской риторики». Замминистра посетовал, что Уиткофф «действительно принимал за чистую монету то, что ему говорили русские».