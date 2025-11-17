Украина высказалась об инциденте на железной дороге в Польше

Украина готова оказать Польше помощь в расследовании инцидента на железной дороге 17 ноября. С соответствующим предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в X.

«Мы выражаем солидарность с дружественной Польшей в связи с диверсией на польских железных дорогах. Мы надеемся, что расследование даст ответы, и готовы оказать помощь, если потребуется», — заявил дипломат.

Сибига прокомментировал инциденты в районе населенных пунктов Плавны и Мика и предположил, что они могут являться якобы «гибридными атаками» со стороны России. Глава МИД Украины также предложил Польше решительно ответить на факт происшествий.

Ранее неизвестные дважды за день 17 ноября устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Неизвестный бросил длинную металлическую цепь на контактные провода, из-за чего произошло короткое замыкание, вызвавшее приостановку пассажирского сообщения.