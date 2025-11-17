«Не ждут подачек»: В США сделали заявление об Украине

Украина является самостоятельным государством, не «просит подачек у Запада» и максимально быстро приспосабливается к изменяющимся условиям на поле боя. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам Мэттью Уитакера, его поездка на Украину показала, прежде всего, «невероятную стойкость украинского народа».

«Я увидел инновации - не только в дронах, но и в ракетах и других боевых возможностях. Украинцы не ждут подачек или субсидий от нас. Они действуют максимально быстро, чтобы продолжать войну, (…) при этом поле боя стало настоящей лабораторией будущего», — подчеркнул постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он призвал извлечь уроки из происходящего на Украине и «подготовиться к войне такого типа». При этом Уитакер высказался за прекращение конфликта, поддержав позицию президента США Дональда Трампа.

После начала конфликта на Украине западные страны активно поддержали Киев и начали передавать вооружение украинской армии, а также выделять деньги на украинские военные нужды. В частности, Киеву были переданы американские Patriot, HIMARS и ATACMS, бронированные машины, танки Leopard, истребители F-16.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Также недавно Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.